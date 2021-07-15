🔹 Европейский премиальный медцентр вышел на фондовый рынок. Российская сеть частных клиник разместила на Мосбирже глобальные депозитарные расписки на 40 млн акций. С 15 июля они поступили в обращение и доступны всем инвесторам за рубли.

🔹 Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников. Так, работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять таких сотрудников без сохранения зарплаты в случае отказа от вакцинации без медицинских противопоказаний. Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда.



🔹 Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в банковской сфере. Более 500 сотрудников, которых российские банки планируют нанять в ближайшее время, могут рассчитывать на зарплату от 170 тыс. рублей; в целом банковскому сектору сейчас требуется свыше 25 тыс. новых работников.

🔹 В России появилась схема мошенничества со страховыми агентами. Как правило, во время разговора мошенники убеждают клиентов в угрозе средствам и необходимости срочно перевести их на якобы безопасный счет. А теперь еще и предлагают обратиться к «личному страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре.



🔹 Эксперты рассказали, какие группы товаров подорожают из-за жары. Всего таких группы три, одна из них — это продукция, на которую подскочил спрос. В частности, мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

