🔹 Мошенники нашли новый способ похитить данные карт. Злоумышленники рассылают письма или размещают рекламу в соцсетях с предложением получить «независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга».

🔹 Реальные доходы россиян не растут уже десять лет. Покупательная способность россиян в первом полугодии упала в 64 регионах России, а в течение последних лет реальные доходы граждан почти не растут и никак не могут вернуться на уровень 2013—2014 годов.

🔹 ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. В рамках проводимых проверок служба определит ценообразование у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.



🔹 Держатели Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов. В частности, держателям карт платежной системы в России доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату. Такой функционал стал доступен банкам — партнерам финансовой организации в 2021 году, и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях.