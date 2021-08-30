🔹 Доходы руководства банков за первое полугодие выросли. Самый большой рост выплат показали отчеты по ценным бумагам ВТБ (в 5,8 раза до 1,6 млрд рублей), Газпромбанка (почти в пять раз до 3,2 млрд рублей), Альфа-Банка (в 2,1 раза до 4 млрд рублей). В Альфа-Банке рост выплат «связан с реализацией программы долгосрочной мотивации», в ВТБ отметили, что он «формальный» — из-за переноса премий в прошлом году на фоне пандемии (при пересчете на корректный период получается снижение на 1,2%).

🔹 В списке богатейших бизнес-династий РФ от Forbes появился новый лидер. Восьмой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук. Компания Wildberries строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю в 1%, что дало возможность включить их семью в рейтинг. Если в 2020-м Forbes оценивал Wildberries в 1 млрд долларов, то в 2021-м — уже в 13,1 млрд долларов, что позволило Бакальчук стать самой богатой женщиной России, а ее семье — занять первое место в рейтинге. Всего в список вошли десять семей.

🔹 «Сбер» предупредил о новой схеме мошенничества с обещанием «подарков» на 180-летие банка. В кредитной организации пояснили, что злоумышленники создают поддельные профили в соцсетях, используя фото и личную информацию реально существующих пользователей. «Двойники» пишут друзьям человека, чью страницу скопировали, об акции «Сбера» и предлагают «помочь с регистрацией», просят сообщить им номер карты, CVV-код, а затем одноразовый пароль из СМС. Если жертва не поймет, что общается с мошенником, и сообщит ему эти данные, то потеряет деньги.

🔹 Когда молодежь начинает учиться, ей сразу же хочется отдыхать все больше и разнообразнее. Чтобы приобщить молодых людей к искусству, с 1 сентября в России запускается новая программа «Пушкинская карта». Что это и как получить эту карту — в новом выпуске Fingram.

