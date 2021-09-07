🔹 Цены на нефть выше 100 долларов за баррель могут привести к обрушению рынка, считает глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. По его мнению, стоимость нефти 65—75 долларов за баррель комфортна для потребителей, и страны — участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов.

🔹 Цены на жилье в России, которое активно дорожало последние несколько месяцев, достигли своего максимума, но ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года, полагает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она уточнила, что рост сложился как «комплексный эффект: и стройматериалы, и льготная ипотека, и стресс от пандемии (эффект неопределенности и желание граждан вложить средства в стабильный, как всем кажется, актив)».

🔹 Интернет-мошенники предложили гражданам поторговать за рубежом от имени «Газпрома». Эти ресурсы рекламируются в Google и на YouTube. Активизация подобных схем, по мнению экспертов, связана со вполне реальным интересом розничных инвесторов.

🔹 Иногда госсектор может играть важную роль, но ему пора начать сокращаться, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008—2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, но в период посткризисного развития важно сокращать госучастие. Кудрин считает, что государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры.