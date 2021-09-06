🔹 На НПФ «Открытие» появились первые претенденты. Процедуру due diligence закончили группы «Регион» — «Россиум», СберБанк, ВТБ. В процессе исследования актива находится «Газфонд ПН». Также изучает возможность приобретения НПФ Россельхозбанка. Банк России может продать долю в «ФК Открытие» и на IPO, сообщал ранее регулятор.

🔹 Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе денег на 616 млрд рублей. Такова сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечен Росфинмониторинг в 2020-м. За год она выросла в три раза. Росфинмониторинг на постоянной основе взаимодействует с органами судебной власти.

🔹 Шойгу предложил организовать «сибирскую ипотеку». Желающим переехать в Сибирь и заняться развитием региона может быть предоставлен ряд льгот, в частности «сибирская ипотека», заявил министр обороны России.

🔹 Бывает, работаешь изо всех сил, дети болеют, а присматривают за ними бабушки. На больничный не идешь, так как его оплата может быть невелика. Но с сентября 2021 года в России начал действовать новый порядок расчета больничных листков по уходу за маленькими детьми. О том, как будет оплачиваться больничный по уходу за ребенком по-новому, читайте в новом выпуске Fingram.

🔹 Названо число россиян с официальной зарплатой от 1 млн рублей — их порядка 17,1 тыс. Больше всего работающих по найму с такой зарплатой фиксируется в Москве (60%). Основная масса работников с миллионными зарплатами сосредоточена в финансовой и страховой сфере, в области торговли, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности, в области информации и связи, в сфере культуры, спорта и развлечений, добыче полезных ископаемых и строительстве.