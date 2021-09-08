🔹 Больше, меньше или равно: прогнозы аналитиков по ключевой ставке. 10 сентября состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Почти все опрошенные Банки.ру аналитики полагают, что ускорившаяся в последние недели инфляция вынудит регулятора снова пойти на повышение ключевой ставки на 25 или на 50 базисных пунктов.

🔹 Центробанк и ФАС намерены ужесточить правила рассылки банками рекламы. Финансовым организациям рекомендуют исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ, при предоставлении финансовых услуг дистанционно — предусмотреть отдельную форму на сайте организации.

🔹 «Яндекс» подвергся крупнейшей в истории Рунета DDoS-атаке. В минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории Рунета, она продолжается на этой неделе, речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны; атаку отразили сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, она не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: биржевые «быки» могут поднять на рогах «Русал». Кто в фаворитах у частных инвесторов на Московской бирже, пока гвинейский переворот взвинчивает цены на алюминий на десятилетние максимумы? Подробности в нашей еженедельной подборке.

🔹 Клиентам банков будут возвращать украденные мошенниками деньги. Законопроект о механизме возврата средств, похищенных мошенниками у клиентов банков, будет внесен в правительство РФ в течение двух месяцев, заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По его словам, Минфин надеется, что предлагаемая мера позволит перехватить деньги на том этапе, когда они еще не были раскинуты по десяткам, сотням счетов и не были выведены. Таким образом, появится возможность возврата похищенных денег.