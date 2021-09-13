🔹 В Госдуме планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ: осенью в нижнюю палату парламента планируют внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране.

🔹 Fingram: 70 слов в переводе с инвесторского языка на обычный. Осень — время учебы, новых знаний. В России инвесторов становится все больше, а понять, о чем они говорят, со стороны может не каждый. Чтобы лучше ориентироваться в таких терминах, можно подучить их. Для этого — новый выпуск Fingram! Сохраняйте его в закладках и делитесь с миром!

🔹 Банки оценили потенциально проблемные кредиты россиян в рекордные 418 млрд рублей. Кредиты гражданам, которые банки оценивают как потенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли такой суммы. Относительно прошлогоднего значения показатель вырос на 11%.

🔹 Данные об абонентах предложили передавать Роскомнадзору только по решению суда. Информация о корпоративных абонентах операторов связи, которую они должны будут передавать Роскомнадзору по новым требованиям законодательства о борьбе с серыми сим-картами, относится к тайне связи, считают в МТС, «ВымпелКоме» и Tele2.

🔹 Visa изменила комиссию для предприятий общепита с небольшим средним чеком. Если до этого комиссия по большинству карт составляла 0,95%, а по премиальным доходила до 2,35%, то теперь она для всех карт находится на уровне 0,5% с единственным условием: сумма чека должна быть не более 500 рублей.