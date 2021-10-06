🔹 Минтруд разработал новые правила оплаты отпуска при увольнении. Изменения в Трудовой кодекс уточняют чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника.

🔹 В России появится стандарт жилья с мебелью. Правительство поручило проработать критерии стандартного жилья с мебелью: Минстрой и Минпромторг к 7 октября должны рассмотреть возможность включения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки. Для граждан такая мебель будет стоить на 40—50% дешевле, а цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5%, говорят девелоперы.

🔹 Количество несостоятельных граждан в России выросло почти вдвое. Всего за январь — сентябрь суды объявили несостоятельными 137,4 тыс. граждан и ИП. При этом граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область: в этих регионах несостоятельными было признано 7,4 тыс. и 7,3 тыс. человек соответственно.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: крепкие позиции рубля и IPO российских компаний. Российские фондовые активы на гребне волны. Причина — энергетические проблемы Западной Европы и Китая. В фаворитах аналитиков — добывающие, энергетические и металлургические компании. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

🔹 Россияне рассказали, ради какой зарплаты готовы отказаться от выходных. Так, 40% опрошенных готовы отказаться от одного — трех выходных в месяц ради зарплаты в среднем в 100,2 тыс. рублей. Еще 13% респондентов готовы отработать четыре — шесть дополнительных дней за зарплату в среднем в 113,7 тыс.; 7% могут отказаться более чем от шести выходных дней за 117,3 тыс. рублей в месяц, а 12% согласны не отдыхать вообще за зарплату в 128,4 тыс. рублей. При этом 28% опрошенных указали, что высоко ценят отдых и не готовы отказываться от выходных ради более высокой зарплаты.

