Минэкономразвития среди вариантов поддержки бизнеса, которые 20 октября нужно представить президенту, рассматривает продление программы выдачи льготных кредитов «ФОТ 3.0», пишет Forbes , уточняя, что поддержка нужна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Чиновники начали собирать с бизнеса предложения по поддержке еще на прошлой неделе.

20 октября чиновники правительства должны будут на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщить, как именно они будут поддерживать бизнес в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом 19 октября заявил премьер-министр Михаил Мишустин после того, как вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, а в отдельных регионах — уже с 23 октября. Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что наиболее сложная ситуация с коронавирусом зафиксирована в республиках Татарстан, Башкортостан, в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

Меры разрабатывают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова и в МЭР. Среди них — продление программы льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» (ее еще называют «зарплатными кредитами»), сказал источник в одном из профильных ведомств и подтвердил представитель бизнеса, знающий о предложениях властей. Об этой мере в своем Тelegram-канале пишет издание VPost (основано командой издания VTimes, внесенного в реестр СМИ-иноагентов).

По этой программе бизнес может оформить кредит по льготной ставке в 3%, остальное субсидирует государство. В течение первого полугодия заемщик не обязан платить основной долг и проценты. Максимальный размер кредита составлял 500 млн рублей, но сумма зависела от того, сколько человек работало в компании. Размер кредита банки рассчитывали как МРОТ на каждого работника на год. Заемщик при этом должен сохранить не менее 90% рабочих мест на период действия кредитного договора. Таким образом чиновники правительства стимулировали компании не увольнять людей. В этом году на программу выделили 7,8 млрд рублей.

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«Сейчас в правительстве готовят изменения в программу «ФОТ 3.0», но есть и вариант просто ее возобновить. Второй вариант: для тех, у кого уже начались первые погашения, могут ввести еще отсрочку по выплатам. Времени мало, все буквально разрабатывается на коленке», — рассказал источник в профильном ведомстве, уточнив, что из 7,8 млрд рублей потрачено не все, то есть бизнес использовал меньше денег, чем было выделено.

Мера по продлению «ФОТ 3.0» звучала и ранее «среди прочих в рабочем порядке», отметил источник со стороны бизнеса, участвовавший в таких обсуждениях. «Сейчас основной вопрос: откуда взять деньги и какая будет ставка», — добавил он.

Еще одна меры поддержки, которая сейчас обсуждается, — гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, пояснил собеседник в одном из профильных ведомств. Правительство выделило на это 8 млрд рублей еще в августе 2021 года. Гранты получали предприниматели, вынужденные приостановить деятельность из-за ограничительных мер в регионах. Размер компенсации за каждые две недели простоя равен половине минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника. Возможно, что размер грантов увеличат, чтобы в основе расчетов лежал один МРОТ, пояснил собеседник в одном из профильных ведомств.