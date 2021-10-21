Российские железные дороги мониторят наличие в продаже билетов на ноябрьские праздники и при необходимости включат в поезда дополнительные вагоны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Холдингом «РЖД» назначены около 170 дополнительных поездов на период ноябрьских праздничных дней. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг наличия мест в продаже. При необходимости в составы уже назначенных дополнительных и графиковых поездов будут включаться дополнительные вагоны», — сказали в РЖД.

В пресс-службе уточнили, что РЖД на фоне новых ограничений из-за коронавируса не планируют отменять поезда, ранее назначенные на ноябрьские праздники. Это касается не только праздничного периода, но и всех поездов, которые значатся в графике.

Дополнительные поезда будут курсировать 3—7 ноября 2021 года на самых популярных маршрутах, в том числе из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару и Саранск, из Санкт-Петербурга в Москву, Нижний Новгород и Киров.

Тем временем Роспотребнадзор призвал россиян по возможности оставаться дома и не планировать поездки в период нерабочих дней «с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны».

«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки. Используйте это время с пользой для своего здоровья — больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа», — рекомендует ведомство.

«Если избежать контактов и поездок не получается, помните о простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать: используйте маски, антисептики, старайтесь избегать мест массового скопления людей. Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров. Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других средств связи. При необходимости передвигаться по городу используйте по возможности личный автомобиль или такси», — добавили в Роспотребнадзоре.

Накануне стало известно, что в первый час после новостей о возможном объявлении в России нерабочей недели число поисковых запросов по авиабилетам возросло почти в 2,3 раза. Эту информацию дала ТАСС руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, уточнив, что речь идет о времени с 14:00 до 15:00 вторника, 19 октября. Напомним, в тот день с предложением о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Днем позже (в среду, 20 октября) президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября включительно в России устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, при этом регионам предоставлено право дополнительно устанавливать нерабочие дни и вне указанного периода (например, в Москве и Подмосковье этот период начнется 28 октября).

По словам Шелеховой, в железнодорожном сообщении спрос вырос на 15% в первые часы после появления 19 октября новостей о возможности введения нерабочих дней.

По информации эксперта, 20 октября количество поисковых запросов с вылетом в предположительно нерабочую неделю превышало показатели утра предыдущего дня в среднем на 10%.

В пресс-службе Aviasales ТАСС сообщили, что 19 октября пользователи сервиса на 49% чаще обычного искали билеты, при этом 67% всех поисков приходилось на внутренние направления (Москву, Санкт-Петербург, курорты Черного моря и Калининград), 10% — на Турцию, 2% — на Египет и ОАЭ, по 1,5% — на Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.



Сегодня источник, близкий к коммерческому департаменту авиакомпании «Победа», сообщил ТАСС, что накануне после объявления нерабочих дней количество поисков авиабилетов в Калининград, Иркутск и Сочи аномально выросло . «Вчера после объявления недели нерабочих дней зафиксирован аномальный всплеск запросов билетов на соответствующие даты в Калининград, Иркутск и Сочи», — сказал собеседник агентства.

Между тем вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил ТАСС, что число новых бронирований туров по России снизилось на 30% после объявления властями регионов о новых ограничениях из-за коронавируса.

«Как таковых отказов вчера не было, но мы отметили существенное сокращение новых бронирований, и падение новых бронирований было на 30%. Наши коллеги из Казани, ассоциация отелей, сообщили, что в Казани на период ноябрьских школьных каникул и праздников количество аннуляций составило 40%», — сказал он.

Горин отметил, что новых бронирований туров по России на ноябрьские праздники, скорее всего, не будет, а по имеющимся бронированиям решения будут приниматься в индивидуальном порядке. Прогнозируются и аннуляции туров по стране. При этом наиболее сложная ситуация с туристическими поездками может сложиться в Москве.

«По зарубежным путешествиям картина не такая, потому что за рубеж можно выехать и с ПЦР-тестом, и с сертификатом о вакцинации, заполнив соответствующие электронные анкеты. Туристы интересуются зарубежными поездками», — сообщил эксперт.

По данным «Туту.ру», число возвратов билетов растет, однако их доля не превышает 5% от продаж.



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить.

«Оказывается, люди восприняли это как дополнительный отпуск, начали заказывать билеты, куда-то пытаться лететь. Не для этого государство объявило нерабочие дни, а для того, чтобы остановить пандемию», — приводит слова Матвиенко РИА Новости .

