🔹 Банки запускают перевод средств за рубеж по номеру телефона. В частности, перечисления средств по номеру телефона в страны СНГ внедрили в Тинькофф Банке. Средства можно переводить только в рублях, лимит за одну операцию составит не более 150 тыс. рублей, а в месяц — не более 1,5 млн. Сегодня клиенты могут перечислять деньги в отдельные банки Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, до конца года будут возможны и обратные переводы из этих стран в Россию. В течение 2022 года банк планирует масштабировать сервис на остальные страны СНГ и выйти в другие регионы ближнего и дальнего зарубежья.

🔹 В МЭР задумали вернуть «бедность» в макропрогноз, это уже прорабатывается совместно с Минтрудом. Ранее за отсутствие оценок по бедности макропрогноз раскритиковал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин: «Такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что, конечно, является некоторым недостатком, нужно эту группу населения лучше планировать».

🔹 Банки.ру приглашает принять участие в опросе о программах лояльности. Банки.ру проводит исследование, в котором выяснит, какие из программ самые популярные, где наиболее выгодные условия, чего больше хотят клиенты: баллы или рубли. Если вы пользуетесь банковской картой и совершаете покупки в крупнейших торговых сетях, пожалуйста, ответьте нам на несколько вопросов.

🔹 Родителей-одиночек могут освободить от сверхурочной работы. Допгарантии, в частности, предлагается распространить при направлении работников в служебные командировки, привлечении к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни на матерей и отцов, воспитывающих без супруга или супруги детей в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.