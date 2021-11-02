🔹 Банки.ру подтвердил лидерство в поисковой выдаче Рунета по финансовой тематике. В течение всего года Банки.ру лидирует в рейтинге среди сайтов финансовых услуг как в десктопном, так и в мобильном поиске. Так, по состоянию на 31 октября 2021 года видимость Банки.ру в десктопном поиске составила 87,8%, а в поиске на смартфонах — 88,87%. Показатели ближайших конкурентов по аналогичным типам устройств — 61,48% и 64,09% соответственно (у других агрегаторов), 30,45% и 28,72% у «Сбера».

🔹 В российских компаниях намерены поднять зарплаты на 6%. Но даже при повышении зарплат на 6% темпы их роста вряд ли успеют за инфляцией. Если в августе 2021-го Минэкономразвития прогнозировало ускорение роста потребительских цен на 5,8% по итогам года, то уже в начале октября ухудшило ожидания до 7,4%, а фактическая инфляция их уже превысила: по данным Росстата на 25 октября, годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%. Также, по данным Росстата, в январе — августе 2021 года реальные зарплаты в России выросли на 3%. Среднемесячный оклад в августе составил 52,3 тыс. рублей.

🔹 Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку из банков 9 трлн рублей — 5 трлн с рублевых счетов физических лиц и 4 трлн со счетов предприятий. Для компенсации оттока ЦБ должен будет предоставить финучреждениям кредитование, а при его отсутствии в банковской системе может произойти ряд серьезных изменений, предупреждают эксперты.

🔹 Эксперты обнаружили приложения, списывающие около 5 тыс. рублей в неделю за подписку. Мошеннические сайты, маскирующиеся под популярные магазины России, Украины и под государственные почтовые службы, предлагают пользователям скачать приложения с необоснованно дорогой подпиской и бесплатным пробным периодом (fleeceware-приложения). На сайтах пользователям обещают вознаграждение в размере 10 тыс. евро (около 300 тыс. рублей), если они пройдут небольшой опрос, поделятся ссылкой с 20 друзьями, в пяти чатах в мессенджерах или на Facebook. В конце сайт побуждает пользователей скачать fleeceware-приложение, подписка на которое стоит 70 долларов (около 5 тыс. рублей) в неделю. Деньги продолжают списываться и после удаления программы.