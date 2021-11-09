🔹 Расходы банков на выплату процентов по вкладам впервые выросли после двух лет снижения, но все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты отмечают, что ожидать роста ставок темпами, соответствующими динамике ключевой ставки, можно в случае дефицита ликвидности. Но, как уточняет гендиректор АКРА Михаил Сухов, «сейчас предпосылок для радикального снижения ликвидности не имеется».

🔹 Cпособы обезопасить данные банковских карт знают менее 1% россиян. Самыми незащищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками. Хуже всего осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет. Впрочем, о том, что номер банковской карты и имя ее владельца нельзя сообщать никому, знает каждый второй.

🔹 Банки смогут без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры и создавать их электронные версии — такие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат. Законопроект внесен правительством в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении. В крупных кредитных организациях поддерживают такие поправки.

🔹 В Сети появился фейк сервиса Альфа-Банка. Неизвестный пользователь приобрел домен, который Альфа-Банк использовал в 2019 году для предоставления сервиса «Безопасная сделка», и полностью восстановил сайт. Теперь домен может быть использован для мошенничества от имени банка. В Альфа-Банке подтвердили, что раньше использовали домен для сервиса «Безопасная сделка», но заверили, что сейчас сайт закрыт и платежные операции на нем недоступны, «поэтому для клиентов он безопасен».

🔹 Россиянам разрешат менять купюры на сумму до 40 тыс. рублей без предъявления документов. Согласно принятому закону, при обмене банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот на указанную сумму спрашивать паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, у клиента будет не нужно. При проведении таких операций на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Однако если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения, он все равно может потребовать паспорт у клиента.