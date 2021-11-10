🔹 Разогнавшаяся инфляция помогла банкам заработать дополнительно 1 трлн рублей. Инфляция и последовавшее за ней неоднократное повышение ключевой ставки Центробанка оказались выгодными для банков. По итогам года они могут получить прибыль, превышающую самый выдающийся рекорд на 50%. Если в начале 2021 года аналитики «Эксперта РА» ожидали, что кредитные организации заработают 1,3 трлн рублей, то сейчас повысили планку до 2,4 трлн рублей.

🔹 Исследование Банки.ру: сокращение зарубежного туризма позитивно повлияло на российскую экономику. В данном случае экономика РФ понесла минимальные потери, так как и до пандемии турпоток из-за рубежа оставался весьма скромным. А денежные средства, которые российские туристы раньше вывозили за рубеж, теперь активно тратились внутри страны, поддержав потребительский спрос и экономику в кризисный период.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: провал IPO «Делимобиля» принес ущерб российскому рынку, а AirBnB сам себе создает условия роста. Какие надежды на укрепление рубля? И кто предложит российским инвесторам больший выбор иностранных акций: фондовые площадки соревнуются в добавлении все новых эмитентов. Об этом и не только — в нашей еженедельной подборке.

🔹 ФНС продвигает внедрение налоговой оговорки. Внедрение налоговой оговорки 3,3 тыс. крупнейших налогоплательщиков, дающих сейчас две трети поступлений в бюджет, может практически полностью обелить российскую экономику и установить честную конкуренцию на рынках. Речь идет о появившейся с 2015 года практике включения в договоры между покупателем и продавцом (заказчиком и исполнителем) особых условий, уменьшающих налоговые риски.