🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам подошла вплотную к 7%. За первую декаду ноября показатель превысил 6,98%. Как показывают данные регулятора, ставка находится сейчас на самом высоком уровне с июля 2019 года (показатель за третью декаду указанного месяца составлял около 7,05%).

🔹 «Тинькофф» и Совкомбанк за три квартала потратили на рекламу больше, чем за весь прошлый год. Наиболее существенно увеличил рекламный бюджет в год собственного 15-летия Тинькофф Банк — более чем в три раза до 10,99 млрд рублей за девять месяцев. Рост во многом объясняется восстановлением расходов, сокращенных в периоды наиболее сильных локдаунов прошлого года, а реклама акций и продуктов в предновогодний период укрепит этот эффект к концу года.

🔹 Средняя доходность депозитов оказалась выше инвестиционной. Среднегодовая доходность инвестиций граждан в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет не превышает 5,4%, что немногим больше среднего уровня инфляции, который составляет 4,2%, и меньше ставок по депозитам. Такие оценки приведены в материалах экспертов РАНХиГС

🔹 У долгосрочного лидера «Народного рейтинга» страховых компаний появился конкурент. Компания «Тинькофф Страхование» в начале ноября поднялась на первую строчку основного раздела «Народного рейтинга» страховых компаний с рейтинговым коэффициентом 75,2. На тот момент рейтинговый балл «Зетта Страхования», бессменного лидера с августа 2018 года, составлял 75.

🔹 СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фото. Инициатива призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды: проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами. Возможно, это будет фотография, добавленная на «Госуслуги» пользователем. Возможно, к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы.

