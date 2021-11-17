🔹 Банки готовы отказаться от комиссий за переводы по номеру телефона. Такую возможность допустили в Московском Кредитном Банке, «Зените», «Открытии», «Санкт-Петербурге» и Банке ДОМ.РФ. С апреля 2022-го платежная система Visa планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, однако решение о стоимости операции остается за кредитной организацией.

🔹 Присоединение МИнБа к Промсвязьбанку откладывается на год. Как пояснили в ПСБ, исходно планировалось завершить интеграцию в 2022 году, но, учитывая масштабы банка, а также сложные юридические процедуры по передаче акций МИнБа от ЦБ к акционеру ПСБ, было решено скорректировать сроки присоединения на январь 2023-го.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: круизный флагман Carnival способен удваивать инвестиции, а в России недооценены энергетики. Рубль резко ослаб из-за укрепления доллара, но пока шаткая стабильность отечественной валюты сохраняется. Перспективы Metaвселенной Марка Цукерберга и возможности российской электроэнергетики — в нашей еженедельной подборке.

🔹 УК «Альфа-Капитал» запустила горячую линию на Банки.ру по инвестициям. Отправить вопрос можно через специальную онлайн-форму, нажав на кнопку «Задать вопрос». Он будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

🔹 ЦБ упрощает правила допуска иностранных ценных бумаг на российский рынок. Согласно новым правилам, сокращается количество документов, которые необходимо представить в Банк России для регистрации проспекта иностранных ценных бумаг. В частности, больше не надо будет подтверждать соблюдение требований об уровне ликвидности и уровне инвестиционного риска.