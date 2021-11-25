🔹 ЦБ назвал ключевые уязвимости российского финансового сектора. Развитие ситуации с пандемией остается важнейшим фактором неопределенности для российской и мировой экономики, а главный риск связан с возможностью сохранения повышенного инфляционного давления. При этом у российского финансового сектора, для которого в целом характерен достаточный уровень стабильности, есть свои уязвимые места: Банк России выделяет шесть таких факторов, которые могут быть актуальны в краткосрочной и среднесрочной перспективе.



🔹 Покупатели начали распродавать инвестиционные квартиры. Россияне, которые вкладывали деньги в столичные новостройки на этапе котлована в 2020 году, начинают перепродавать эти квартиры, не дождавшись окончания строительства. По итогам января — сентября 2021 года количество сделок по переуступке прав на будущее жилье увеличилось на 38,2% год к году.

🔹 В Госдуме предлагают давать QR-коды еще двум категориям россиян. Речь идет о гражданах, привитых иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19. Еще одно предложение — сделать бесплатными для населения экспресс- и ПЦР-тесты на коронавирус. Если граждане получают госуслуги, за это должно платить государство; если тест требуется по работе, то оплата должна производиться за счет работодателя; если же речь идет о развлечениях (театры, кино, рестораны), платить придется бизнесу.

🔹 Банки попросили о предоставлении доступа к истории паспортов граждан. Банки просят дать им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан. Такая необходимость появилась после того, как в России отменили обязательную отметку в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности. Банк России поддерживает инициативы, направленные на получение кредиторами информации, позволяющей идентифицировать и оценить заемщика.



🔹 Утверждены тарифы по новым сервисам в СБП. Банк России установил тарифы для банков за свои услуги по сценариям, которые должны пополнить линейку сервисов Системы быстрых платежей в 2022 году. Это позволит банкам заранее просчитать бизнес-модели по мере готовности реализовать у себя новые возможности системы, отмечает регулятор.