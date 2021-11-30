Казахстанская компания Pioneer Capital Invest, которая по итогам торгов, проведенных Центробанком РФ, приобрела Азиатско-Тихоокеанский Банк, в соответствии с условиями договора перечислила российскому регулятору часть чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года в размере 963,923 млн рублей. Информация об этом опубликована во вторник на сайте ЦБ.

«Все расчеты по сделке между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Банком России завершены», — сообщает пресс-служба Центробанка.

Аукцион по реализации акций АТБ состоялся 17 сентября этого года. В конце сентября Центробанк уведомил о завершении санации Азиатско-Тихоокеанского Банка, а в начале октября сообщалось о подписании регулятором договора купли-продажи 100% акций банка и получении в оплату порядка 14 млрд рублей. Кредитная организация перешла к новому собственнику 5 октября.



У Pioneer Capital Invest на момент покупки АТБ уже был один банк в России — Квантмобайл Банк (бывший Плюс Банк). В ноябре СМИ узнали о намерении компании объединить этих игроков.