🔹 Банкиры прогнозируют пик роста ставок по депозитам в начале 2022 года. Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого — начале следующего года; некоторые ожидают, что вклады удержат доходность под 9% к концу 2022 года, часть — что она будет едва выше 6%, а то, как сильно и когда ставки пойдут вниз, будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ.

🔹 Глава государства предложил меры для поддержки и защиты вложений граждан в ценные бумаги, в том числе речь может идти о налоговых вычетах при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Путин констатировал, что российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. По его словам, «этот ресурс должен не только стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надежно работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику».



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🔹 Глава ЦБ назвала маловероятным сохранение на заседании в декабре уровня ключевой ставки. Глава Центробанка также заявила, что увеличение программ субсидирования и господдержки приводит к более жесткой денежно-кредитной и бюджетной политике.

🔹 В «черную пятницу» траты россиян выросли в полтора раза. Больше всего увеличились расходы в категориях «фитнес» — на 65%, «одежда» — на 46% и «красота» — на 35%. Однако несмотря на рост трат, объем продаж в натуральном выражении снизился, если сравнивать с прошлогодним периодом.

🔹 ЦБ: ставку по вкладу для людей с низкими доходами можно поднять за счет прибыли банков либо за счет субсидирования со стороны властей. Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее ЦБ предложил создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами, процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки. Отмечалось, что для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством.

