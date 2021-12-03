🔹 Банки.ру проведет обучающий марафон «Стань инвестором». Цель марафона — помочь начинающим инвесторам получить базовые знания, которые помогут определиться с постановкой финансовой цели, открыть счет и приобрести первые ценные бумаги. Чтобы стать участником марафона, нужно перейти по ссылке в Telegram-канал и следовать дальнейшим инструкциям.



🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам продолжила движение вверх. Значение за третью декаду ноября составило около 7,21% против 7,16% за вторую декаду месяца. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

🔹 Названы специалисты с потенциальным ростом зарплат в 2022 году. Бизнес продолжает активно оцифровываться, соответственно IT-специалисты (разработчики, аналитики, тестировщики) будут опять нарасхват. Так, в Минцифре докладывают о нехватке специалистов в отрасли от 500 тыс. до 1 млн человек. В ближайшую пятилетку тренд на цифровизацию попросит еще примерно 2 млн специалистов.

🔹 ЦБ хочет обязать банки передавать данные в кредитные бюро в режиме реального времени для борьбы с кредитным мошенничеством. ЦБ второй квартал подряд фиксирует снижение ущерба граждан от социальной инженерии в общем объеме похищенных мошенниками денег, но по факту ситуация не улучшается. Некоторые случаи мошенничества с социальной инженерией пока не попадают напрямую в статистику регулятора, например схемы, когда мошенники убеждают гражданина оформить на себя несколько кредитов в разных банках и перевести им полученные деньги.

🔹 Центробанк отозвал страховые лицензии «АСКО-Страхования». Такие меры приняты в связи с нарушением страховщиком установленного Банком Росс минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. Регулятор учел «наличие угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности финансового (страхового) рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.