Все новости

«Я совершал по 20 сделок в день». Как не стать жертвой синдрома выученной беспомощности

10.12.2021 09:18
1 964
1 Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru

Разработчик Дмитрий начал инвестировать с трейдинга и в итоге потерял половину вложенных средств. Сколько неудачных попыток вернуться на биржу ему потребовалось, чтобы сменить стратегию, и почему инвестиционный советник Игорь Файнман уверен, что герой выпуска отделался легким испугом? Слушайте в новом выпуске подкаста Банки.ру для начинающих инвесторов «Это к деньгам».

Слушайте подкаст на

В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Предыдущие выпуски четвертого сезона:

Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.

Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.

Подписывайтесь на нас в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, «ВКонтакте» и на других площадках, чтобы услышать все эпизоды первыми!

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
1
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

Топ-менеджеры крупнейших компаний продали акции более чем на 63 млрд долларов
Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы
Акции производителя тренажеров Peloton резко подешевели после перезапуска «Секса в большом городе»
ЦБ оценил ноябрьское ослабление рубля