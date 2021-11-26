«Я совершал по 20 сделок в день». Как не стать жертвой синдрома выученной беспомощности

Разработчик Дмитрий начал инвестировать с трейдинга и в итоге потерял половину вложенных средств. Сколько неудачных попыток вернуться на биржу ему потребовалось, чтобы сменить стратегию, и почему инвестиционный советник Игорь Файнман уверен, что герой выпуска отделался легким испугом? Слушайте в новом выпуске подкаста Банки.ру для начинающих инвесторов «Это к деньгам».



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В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Предыдущие выпуски четвертого сезона:

Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.



Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.

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