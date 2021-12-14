14 декабря. Главное за минуту

🔹 В Bloomberg назвали главные экономические риски 2022 года. Большинство экономических аналитиков ожидают устойчивого восстановления мировой экономики в 2022 году, однако есть ряд факторов, способных помешать экономическому росту.



🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снова выросла: значение за первую декаду декабря составило около 7,38%. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

🔹 Открыть вклад и оформить ипотеку теперь можно в приложении Банки.ру. В мобильном приложении Банки.ру добавлены новые возможности для пользователей: теперь с его помощью можно открыть вклад и оформить ипотеку.



🔹 Россиян планируют избавить от страхового «рабства». Россияне смогут не только самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита, но и менять ее уже после оформления займа без ухудшения условий по нему.

🔹 12 банков уплатили повышенные взносы в фонд страхования вкладов за III квартал из-за высоких ставок. По дополнительной ставке в фонд поступило 0,04 млрд рублей от пяти банков (в предыдущем квартале — 0,001 млрд рублей от одного банка), по повышенной дополнительной ставке — 0,56 млрд рублей от семи банков (за предыдущий квартал — 0,47 млрд от шести банков).

