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14 декабря. Главное за минуту

14.12.2021 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 В Bloomberg назвали главные экономические риски 2022 года. Большинство экономических аналитиков ожидают устойчивого восстановления мировой экономики в 2022 году, однако есть ряд факторов, способных помешать экономическому росту.

🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снова выросла: значение за первую декаду декабря составило около 7,38%. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

🔹 Открыть вклад и оформить ипотеку теперь можно в приложении Банки.ру. В мобильном приложении Банки.ру добавлены новые возможности для пользователей: теперь с его помощью можно открыть вклад и оформить ипотеку.

🔹 Россиян планируют избавить от страхового «рабства». Россияне смогут не только самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита, но и менять ее уже после оформления займа без ухудшения условий по нему.

🔹 12 банков уплатили повышенные взносы в фонд страхования вкладов за III квартал из-за высоких ставок. По дополнительной ставке в фонд поступило 0,04 млрд рублей от пяти банков (в предыдущем квартале — 0,001 млрд рублей от одного банка), по повышенной дополнительной ставке — 0,56 млрд рублей от семи банков (за предыдущий квартал — 0,47 млрд от шести банков).

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