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16 декабря. Главное за минуту

16.12.2021 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
16 декабря. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Банки.ру запустил аналитическую оценку акций. Теперь пользователи маркетплейса могут получить подробную информацию об акциях компаний, в которые планирует вложить свои свободные средства будущий инвестор. Он получает данные о компании в формате «360», что позволит принять ему взвешенное решение о покупке или продаже акций, исходя из своих финансовых целей.

🔹 Предновогодние выплаты для пенсионеров предложили сделать ежегодными. Такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство. Парламентарии ссылаются на высокую инфляцию, а также данные Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

🔹 ЦБ: инфляционные ожидания в декабре выросли до 14,8%. В ноябре граждане оценивали инфляцию на год вперед в 13,5%. Наблюдаемая населением инфляция в декабре также увеличилась до максимума. Ее медианная оценка составила 17,7% против 16,2% в ноябре (плюс 2,5 п. п.).

🔹 В России зафиксирован всплеск активности хакеров-вымогателей. Число еженедельных заражений программами-вымогателями в российских организациях увеличилось в декабре 2021 года на 50% по сравнению со средним количеством инцидентов в период с января по ноябрь. Одной из главных причин эксперты называют распространение обновленной версии вредоносной программы Emotet. Владельцы программы часто продают доступ к инфраструктуре компании-жертвы шифровальщикам — с атакованных устройств похищаются учетные данные из браузеров и логины, пароли, контакты, адресные книги и содержимое писем из почтовых клиентов.

🔹 Почти две трети российских компаний собираются платить сотрудникам больше. Эксперты считают, что на это могли повлиять рост экономики, изменения на рынке труда, отток мигрантов, инфляция, новые крупные инфраструктурные проекты и финансовая возможность у крупных компаний поднимать зарплаты работникам.

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