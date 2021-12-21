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21 декабря. Главное за минуту

21.12.2021 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
21 декабря. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на январь. По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а в сегменте вкладов в евро в основном осталась на прежнем уровне и в одном случае повысилась

🔹 Телефонные мошенники переключили внимание на предпенсионеров. Злоумышленники под видом сотрудников госорганов звонят россиянам предпенсионного возраста и обещают провести «выплаты» за трудовой стаж. После того как мошенники узнают данные карты в ходе беседы, платежные реквизиты используются для похищения средств.

🔹 Власти решили обелить более 70% аренды жилья к 2030 году. Как сказано в стратегии развития госкомпании «ДОМ.РФ», с помощью платформы люди «смогут быстро и безопасно заключать договоры аренды», а с помощью взаимодействия с информационными системами других ведомств через платформу можно будет «быстро получить регистрацию по месту жительства». Система предполагает введение комиссий и штрафы.

🔹 Россияне забрали из банков рекордный с марта-2020 объем валюты. Как следует из данных ЦБ, в ноябре объем средств физлиц в срочных вкладах в валюте уменьшился на 1,2 млрд долларов, или 2,1%, до 55,9 млрд. За тот же период остатки на текущих счетах в валюте сократились на 1,3 млрд, или 3,5%, до 36,8 млрд долларов. Это первое ощутимое сокращение объема средств на валютных счетах с марта прошлого года.

🔹 Названы регионы России с самым доступным для жителей бензином. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах — в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра — жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

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