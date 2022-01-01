Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в январе

Повышение МРОТ и маткапитала, защита людей от попадания в «долговую ловушку», изменение стоимости ОСАГО, дистанционное открытие банковского счета — об этих и других нововведениях первого месяца 2022 года читайте в нашем материале.



Увеличение МРОТ



Минимальный размер оплаты труда повышен до 13 890 рублей в месяц с 12 792 рублей ранее. Величина прожиточного минимума увеличена до 12 654 рублей, для трудоспособного населения она составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Напомним, президент предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6%. Соответственно вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ. По фактической, а не прогнозной инфляции в 2022 году будет индексироваться и материнский капитал.

У пенсионеров-банкротов не смогут удерживать долг из пенсии

С 1 января 2022 года вступили в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Одна из главных новелл — запрет на удержание долгов из пенсии по судебным листам, если пенсионер признан банкротом. Это важно, поскольку пожилые люди часто берут необеспеченные кредиты и микрозаймы под влиянием мошенников или рекламы.

Назначение пенсии по инвалидности без заявления



Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявление и на социальные доплаты к пенсии, например до уровня прожиточного минимума. Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.

Выплаты на детей до трех лет для большего числа семей

Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это пособие начисляют, если доход на каждого члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года. Теперь его будут брать на год обращения за выплатой. Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Субсидии на квартплату смогут получать должники

С 1 января 2022 года должники смогут получать субсидии на оплату услуг ЖКХ. Долги должны быть за период не более трех последних лет. Претендентам на субсидию не потребуется предоставлять справки об отсутствии задолженности — органы власти самостоятельно запросят эти сведения через систему межведомственного взаимодействия. Если льготники получают не субсидии, а компенсации на оплату ЖКУ, то аналогичные нововведения будут действовать и для них. Не смогут оформить субсидию только хронические должники, о взыскании долгов с которых принято судебное решение, вступившее в силу.

За границу не выпустят из-за долга в 10—30 тыс. рублей

Временное ограничение на выезд за пределы России может быть установлено из-за задолженности по исполнительным документам имущественного характера в 30 тысяч рублей. Еще ниже этот порог для россиян, имеющих задолженность по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений. В этих случаях он составляет 10 тыс. рублей.

Потребкредиты и микрозаймы станут менее доступными

С 1 января 2022 года Банк России получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями, если решит, что их уже выдано слишком много. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребкредитования: 30% заемщиков отдают на погашение кредитов более 80% своего дохода, попадая в финансовую зависимость. Оборотной стороной ограничения могут стать кредитный дефицит и, как следствие, повышение ставок по займам.

Дистанционное открытие банковского счета

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить клиентам-физлицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях через сайт или мобильное приложение банка после прохождения идентификации, сообщает Госдума. При этом официальный сайт и мобильное приложение банка должны отвечать критериям, установленным Банком России.

Доходы семей с детьми при продаже квартир освободили от НДФЛ

Принятые Госдумой изменения в Налоговый кодекс освобождают от НДФЛ доходы от продажи жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения ими нового жилья для улучшения жилищных условий. При этом не имеет значения срок, в течение которого продаваемое жилье находилось в собственности. Важно, чтобы общая площадь нового жилья превышала площадь проданного, а его кадастровая стоимость не оказалась более 50 млн рублей. Эта норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

Стоимость ОСАГО изменится

Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. С 9 января для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) — 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) — 30%. Кроме того, изменены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов. Положение о КБМ вступит в силу с 1 апреля.

Новый этап программы туристического кэшбэка

C 18 января стартует новый этап программы туристического кэшбэка, продлится он до 12 апреля 2022 года. Условия останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кэшбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно в любой регион страны с 18 января по 30 апреля, в круизы — с начала навигации и по 1 июня. Программа охватывает поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.

В Москве дорожает проезд в транспорте

Проезд в общественном транспорте Москвы незначительно вырастет в цене со 2 января, сообщает ТАСС. Цена разовой поездки по «Единому» билету увеличится на 1 рубль — с 60 до 61 рубля, стоимость проезда по Face Pay не изменится и составит 46 рублей, цена разового проезда в наземном транспорте, МЦК, метро, МЦД по карте «Тройка» (билет «Кошелек») увеличится на 4 рубля.