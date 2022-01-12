12 января. Главное за минуту

🔹 ФАС: ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Торговые сети «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10—15%. Уточняется, что наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

🔹 В России число афер с жильем и ипотекой выросло на 6,5%. По мнению участников рынка и юристов, это связано с заметным ростом количества дистанционных продаж. Объем онлайн-покупок вырос примерно на 40%, поэтому именно мошенничества, связанные с онлайн-услугами и продажами, выросли более всего, в частности на рынке недвижимости и ипотечного кредитования. Например, различные посредники берут деньги за услуги по организации ипотеки, но ничего не делают.

🔹 Банк России проводит консультации с собственниками и руководством банков, чтобы убедить их воздержаться от выплаты дивидендов, поскольку это может оказать видимое негативное влияние на финансовую устойчивость кредитной организации. При этом в ЦБ понимают, что собственники ожидают получения «справедливой» платы за риск в виде дивидендов.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: ФРС запустила переход в защитные акции, в России акцент на дивидендах. Рубль опять устоял под давлением геополитики: потерял позиции на прошлой неделе, но отыграл все за пару дней. А Федеральная резервная система США напугала весь инвестиционный мир. И это надолго: тренд — на избавление от акций роста. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

