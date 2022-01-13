Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам пошла в рост шагом пошире

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост: значение за третью декаду декабря составило около 7,74% против 7,4% за вторую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в четверг на сайте Банка России.



На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.



Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых. Исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок, однако начиная со второй декады марта 2021 года ставка, несмотря на небольшие исключения, демонстрирует тенденцию к росту.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще пять раз: в апреле, июне, июле, сентябре и октябре. В общей сложности ЦБ в 2021 году повысил ключевую ставку на 4,25 п. п., с 20 декабря она составляет 8,5%.

В очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», вышедшем в декабре, ЦБ писал, что у банков есть потенциал по дальнейшему переносу уже предпринятых регулятором повышений ключевой ставки в ставки по рублевым вкладам, при этом банки пока не торопятся повышать ставки по самым долгосрочным депозитам, это может означать, что по крайней мере часть участников рынка ожидают стабилизации инфляции и снижения ставок в обозримой перспективе.

Состав топ-десятки банков по вкладам сейчас выглядит следующим образом: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк и Совкомбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентиров на январь).