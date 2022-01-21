Банк России продлевает временный механизм поддержки кредитования МСП

Банк России с 24 января возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию дополнительных противоэпидемических мер. Об этом в пятницу, 21 января, объявила пресс-служба регулятора.

«Это решение позволит кредитным организациям, участвующим в указанном механизме, удовлетворить запросы субъектов МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи с высокой загрузкой в этот период. Кроме того, эта мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации», — поясняется в сообщении.

ЦБ будет предоставлять кредиты в рамках данного механизма до 31 марта 2022 года включительно.

Центробанк 22 октября 2021 года принял решение о выделении 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования банками предприятий из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер (перечень таких отраслей утверждается правительством РФ). За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 года в связи с очередной волной распространения коронавируса.

В октябрьском сообщении регулятора отмечалось, что в рамках указанного лимита кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которая реализуется Корпорацией МСП, смогут привлечь кредиты Банка России под поручительство корпорации по ставке 4% годовых на срок до полутора лет. Условием для получения таких кредитов является предоставление банками с 1 ноября 2021 года кредитов субъектам МСП из перечня пострадавших отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5%. Изначально предполагалось, что предоставление банкам кредитов ЦБ на этих условиях будет осуществляться до 30 декабря 2021 года.



Отметим, что на день объявления Центробанком о запуске механизма ключевая ставка находилась на уровне 6,75% годовых и должна была вот-вот (с 25 октября 2021 года) повыситься до 7,5%. Впоследствии Банк России еще раз повысил ключевую ставку, с 20 декабря она равна 8,5%.