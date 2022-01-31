31 января. Главное за минуту

🔹 В пяти регионах России инфляция ускорилась до 10,2—11,8%. На первом месте по среднегодовому увеличению стоимости оказалась свекла, цены на которую подскочили на 62%, в лидерах оказались и непродовольственные товары (на 53% подорожали пиломатериалы, на 50% — металлочерепица). Сильно выросли цены на такие базовые продукты потребительской корзины, как картофель, морковь и белокочанная капуста — на 49%, 48% и 41% соответственно.

🔹 За полгода плата по ипотеке может вырасти на 21%, считают участники рынка недвижимости, которые учли рост цен на жилье на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.

🔹 Ставка по депозиту для бедных до 100 тыс. рублей может превысить ключевую на 1 процентный пункт. Об этом сказано в проекте закона, разработанного депутатами Госдумы. При этом у гражданина должен быть только один такой депозит не более чем на 100 тыс. рублей. Согласно документу, также россияне с низким уровнем дохода смогут открыть социальный счет в банке.

🔹 Эксперты предупредили о потенциальных угрозах для владельцев смарт-часов. Получив доступ к «умным» наручным устройствам, киберпреступники могут перехватывать и контролировать данные и пароли, отслеживать местоположение, а также передавать персональную информацию третьим лицам.

