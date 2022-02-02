Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 13,7%

Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились, но оставались вблизи многолетних максимумов, свидетельствуют данные выпущенного Банком России на основе опроса ООО «инФОМ» комментария «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Так, медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,7%. В декабре 2021 года показатель равнялся 14,8%. При этом в ЦБ обращают внимание на то, что январская оценка выше значения ноября (13,5%).

«Долгосрочные (на три года вперед) инфляционные ожидания домохозяйств также уменьшились и вернулись к уровням мая — сентября 2021 года. Тем не менее все индикаторы инфляционных ожиданий населения остаются вблизи многолетних максимумов, что не позволяет говорить об их устойчивом снижении», — отмечается в резюме обзора.

Из материала также следует, что медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев составляет 16,7% (в декабре — 17,7%).

Оценки сберегательных настроений населения остаются вблизи минимальных значений с июля 2015 года, указано также в комментарии ЦБ. Оценки потребительских настроений домохозяйств повысились, вернувшись к уровням первой половины 2021 года. Низкая склонность граждан к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, оказывает дополнительное давление на цены со стороны потребительского спроса, указывает регулятор.

«Ценовые ожидания предприятий на три месяца возросли, обновив максимумы 2021 года, — констатирует ЦБ. — Увеличение ценовых ожиданий обусловлено сильным ростом затрат, который предприятия связывали в первую очередь с повышением закупочных цен и удорожанием горюче-смазочных материалов. Предприятия ожидают, что перенести возросшие издержки в конечные цены позволит повышенный спрос».

В декабре — январе прогнозы профессиональных аналитиков по инфляции на 2022 год не изменились. Как и месяцем ранее, они находились в диапазоне 4,5—5,1%. Прогнозы на 2023 год также остались без изменений и находились на цели Банка России.

«По оценкам Банка России, баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. Высокие инфляционные ожидания усиливают действие проинфляционных факторов, оказывая значительное повышательное давление на потребительский спрос и ценовую динамику. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике», — отмечается в обзоре.



Росстат ранее подтвердил оценку годовой инфляции в России в декабре на уровне 8,39% после 8,4% в ноябре 2021 года. Максимальный по регионам показатель достигал в декабре 11,8%. К 21 января этого года годовая инфляция в целом по России ускорилась до 8,64%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.