3 февраля. Главное за минуту

🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла по итогам третьей декады января, перекрыв предыдущее снижение. Так, значение за третью декаду января составило 7,8% годовых после 7,7% за вторую декаду месяца, 7,74% за два предыдущих десятидневных периода и предшествующего непрерывного роста начиная с третьей декады сентября 2021-го.

🔹 Россияне плохо знают либо не могут полностью реализовать свои права в ОМС. Система защиты прав застрахованных в сфере обязательного медицинского страхования в России еще только формируется. Как показал анализ Счетной палаты, для эффективной работы системе не хватает достаточного нормативного регулирования и прозрачности.

🔹 Банки пожаловались на неэффективную блокировку звонков с подменой номера. ВТБ, Росбанк, Почта Банк сообщили о неэффективном выполнении сотовыми операторами новых требований закона «О связи», направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Согласно изменениям в законе, которые вступили в силу 1 декабря 2021 года, они должны блокировать звонки, идущие из-за рубежа в Россию с подменных городских номеров. По факту блокировка происходит не во всех случаях.

🔹 «Индекс бигмака»: курс рубля занижен на 70%. В России бургер стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара (около 443 рублей по текущему курсу). Чтобы уравнять цену бигмака в этих странах, доллар должен стоить 23,24 рубля, в то время как действительный курс в январе превышал 77 рублей.

🔹 Более 29 млн пользователей посетили в 2021 году сервисы сбережений и инвестиций на Банки.ру. Сайт стал полноценным инвестиционным маркетплейсом, объединившим в себе инвестиционные инструменты, аналитику, отзывы, обучение и удобные сервисы, которые помогают найти и сравнить наиболее подходящие для конкретного пользователя варианты вложения денег под личные финансовые цели.

