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16 февраля. Главное за минуту

16.02.2022 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
16 февраля. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Иллюстрация
Shutterstock/FOTODOM
Источник
Banki.ru

🔹 Мошенники начали обманывать россиян через фейковые приложения для инвестиций в газ. В Play Market появились фальшивые приложения, предлагающие россиянам инвестировать в газ. Мошенники убеждают россиян вложить деньги, однако вывести их из проекта невозможно. Названия фейковых приложений, которые стали массово появляться в Play Store, эксплуатируют слова «Газпром» и «инвестиции» в разных сочетаниях.

🔹 Восточный Банк и банк «НФК» присоединены к Совкомбанку. Интеграция двух банков стала одной из самых масштабных в России. Клиентами Совкомбанка стали практически все 3 млн клиентов «Восточного» — вкладчики и заемщики. На баланс Совкомбанка перешли 1 млн кредитов на сумму 76 млрд рублей и портфель депозитов и текущих счетов на 116 млрд.

🔹 Зарплаты россиян в 2022 году могут вырасти на 4,5%. Основным двигателем рынка труда, вызывающим рост реальных зарплат, будет увеличение спроса на квалифицированных сотрудников, которое уже наблюдалось последние два года, считают эксперты. Этот спрос существует практически по всем отраслям экономики.

🔹 ВТБ обнаружил новую схему мошенничества с блокировкой «единого лицевого счета в ЦБ». Под предлогом подозрительной операции, которая якобы проведена у клиента, злоумышленники предупреждают его о возможной «блокировке единого лицевого счета в Центробанке» и пытаются получить сведения о финансовом состоянии пользователя для последующих атак, рассказали в кредитной организации.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: обнадеживающий рост на рынках, а на СПБ Бирже теперь торгуют по выходным. Падение перешло в рост. Причины разные, а динамика рынков России и США совпадает. Российские торговые площадки продолжают расширять возможности и предложение: СПБ Биржа начала торги в выходные, а Московская — добавила несколько фьючерсов на российские акции. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

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