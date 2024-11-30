Проблемы с UnionPay, россияне отказываются от карточных переводов. Главное о картах за неделю

🔹Российские карты китайской платежной системы UnionPay, выдача которых производилась Газпромбанком, перестали действовать в Таиланде и обслуживаться местными банками.

🔹Карты российской платежной системы «Мир» принимаются в 11 странах, а возможность оплаты картой китайского национального аналога от UnionPay сохраняется в 154 странах, в том числе в России.

🔹Таджикистан отказался обслуживать карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком.

🔹Казахстан пока не собирается прекращать выдачу карт россиянам.

🔹Эксперты назвали необычные товары и услуги, которые россияне оплачивают в рассрочку.

🔹Эксперты выяснили, какие есть ограничения по выдаче кредитных карт молодым россиянам.

🔹Россияне массово отказываются от карточных переводов, предпочитая осуществлять трансакции с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

🔹ВТБ запустил дебетовую карту с лимитированным дизайном, разработанную специально для киберспортсменов и клиентов, увлекающихся играми.

МПКАрт 2.0