Сбербанк и ВТБ уже подняли: банки повышают ставки по вкладам до заседания ЦБ

Повышение банками ставок по вкладам перед заседанием регулятора может быть обусловлено пересмотром ожиданий банков по тому, на сколько будет поднята ключевая ставка в декабре, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Если ранее они закладывали подъем ставки на 100 базисных пунктов, до 22%, то сейчас они подстраивают свою процентную политику под возможное повышение "ключа" до 23%, так как вероятность данного сценария, учитывая последние макроэкономические данные, растет», — объясняет эксперт.

Более того, как обращает внимание аналитик, появляются риски, что данный подъем в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики не станет последним. По его словам, в начале следующего года Центробанк может вновь поднять ключевую ставку, а пиком ставки может стать уровень 25%.

«В такой ситуации банки готовы привлекать ликвидность по более высоким ставкам, что ведет к улучшению условий по депозитам», — добавляет Зварич.

На этой неделе ВТБ объявил, что улучшает условия по вкладам в рублях на три и шесть месяцев как для новых, так и для текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока. Ставки поднял и Сбербанк. Приветственная ставка по накопительному счету в банке теперь составляет 18% годовых (ранее 16% годовых) в первые три полных месяца. По «СберВкладу» максимальная ставка составляет 22,5% годовых.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.