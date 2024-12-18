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Сбербанк и ВТБ уже подняли: банки повышают ставки по вкладам до заседания ЦБ

Дата публикации: 18.12.2024 10:33
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Сбербанк и ВТБ уже подняли: банки повышают ставки по вкладам до заседания ЦБ
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Сбербанк ВТБ

Повышение банками ставок по вкладам перед заседанием регулятора может быть обусловлено пересмотром ожиданий банков по тому, на сколько будет поднята ключевая ставка в декабре, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Если ранее они закладывали подъем ставки на 100 базисных пунктов, до 22%, то сейчас они подстраивают свою процентную политику под возможное повышение "ключа" до 23%, так как вероятность данного сценария, учитывая последние макроэкономические данные, растет», — объясняет эксперт. 

Более того, как обращает внимание аналитик, появляются риски, что данный подъем в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики не станет последним. По его словам, в начале следующего года Центробанк может вновь поднять ключевую ставку, а пиком ставки может стать уровень 25%. 

«В такой ситуации банки готовы привлекать ликвидность по более высоким ставкам, что ведет к улучшению условий по депозитам», — добавляет Зварич.

На этой неделе ВТБ объявил, что улучшает условия по вкладам в рублях на три и шесть месяцев как для новых, так и для текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока. Ставки поднял и Сбербанк. Приветственная ставка по накопительному счету в банке теперь составляет 18% годовых (ранее 16% годовых) в первые три полных месяца. По «СберВкладу» максимальная ставка составляет 22,5% годовых.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.

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