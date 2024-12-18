Названы самые выгодные кредиты под залог автомобиля

Получить необеспеченный потребительский кредит в банке становится все сложнее. В условиях высокой ключевой ставки и регуляторных ограничений многие игроки перестраивают свою политику и смещают фокус на залоговые продукты — кредиты под залог недвижимости или автомобиля. По данным ЦБ, российские банки в 2024 году нарастили выдачу кредитов под залог автомобиля как минимум в пять раз. Процентные ставки по кредиту под залог авто обычно ниже, чем по не обеспеченной залогом ссуде: в базе Банки.ру средняя ставка по необеспеченным кредитам на 12 декабря составила 28,3% годовых, а по продуктам, обеспеченным залогом транспортного средства, — 26,9% годовых.

Учитывая растущую популярность кредитов, выдаваемых под залог ТС, эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян составил рейтинг самых выгодных продуктов в линейках банков. При составлении рейтинга эксперт, в частности, учитывал, дает ли банк возможность снизить ставку, на какие максимальные сумму и срок выдается кредит, какие требования предъявляет банк к возрасту заемщика и машины, как влияет на условия личное страхование заемщика и т. д.

Пятерка лидеров рейтинга выглядит так:

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР): «Под залог авто»

Обладатель первого места Локо-Банк дает возможность заказать доставку средств на дом и готов предоставить кредит не только работникам по найму, но также ИП и самозанятым. Личное страхование не влияет на ставку по кредиту в банке. Помимо прочего, в Локо-Банке есть опция замены залога и залога третьих лиц при оформлении кредита.

Посмотреть рейтинг полностью и подробно изучить критерии сравнения продуктов можно здесь.