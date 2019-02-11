На любые цели под залог авто
Локо-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- есть комиссии
- без подтверждения дохода
20 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- 300 000 ... 5 000 000 ₽
- 13 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 14,90 %
- 300 000 ... 5 000 000 ₽
- 13 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
1.5% от суммы кредита
в период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5 п. п. в месяц
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
иностранной марки не старше 16 лет к концу срока кредита
Страхование
-
без страхования
+ 5 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 1 п. п. к базовой ставке
-
личное
+ 4 п. п. к базовой ставке
+ 0,5 п. п. при оформлении каско в страховой компании не из списка рекомендованных банком, но не более чем до уровня 18,6% – для кредитов в размере от 300 000 рублей
Дополнительная информация
Предварительное решение о выдаче кредита принимается только по паспорту заемщика, по результатам рассмотрения банк может запросить дополнительные документы, как правило, справку о доходах по форме банка или 2-НДФЛ и копию трудовой книжки
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
предварительное решение о выдаче кредита принимается только по паспорту заемщика, по результатам рассмотрения банк может запросить дополнительные документы, как правило, справку о доходах по форме банка или 2-НДФЛ и копию трудовой книжки
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от двух часов до одного дня
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
- интернет-банк
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
есть возможность отложить не более 2 ежемесячных платежей 1 раз в 24 месяца, но не ранее, чем через 12 месяцев с момента выдачи кредита; стоимость услуги - 15% от суммы ежемесячного платежа, но не менее 3 000 рублей
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% ежедневно на сумму просроченной задолженности; 10% от суммы ежемесячного платежа за неисполнение обязательств по обеспечению за 10 календарных дней на счете суммы ежемесячного платежа; 5 000 руб. ежемесячно за каждый полный месяц непредставления пролонгации каско, а также за непредставление по требованию банка сведений об изменении паспортных данных или документов, подтверждающих финансовое положение и способность заемщика выполнять обязательства по договору потребительского кредита
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- быстрое рассмотрение заявки
Минусы
- повышенная ставка при отказе от условия внесения денежных средств не позднее чем за 10 календарных дней до даты оплаты платежа (+2 п. п.);
- повышенная ставка при отказе от услуги личного страхования (+4 п. п.);
- повышенная ставка при отказе от каско (+1 п. п.);
- взимается комиссия в виде повышенной ставки в первый месяц кредитования
Особые ограничения
- процентная ставка с учетом всех надбавок - не более 19,4% годовых
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели под залог авто» в 80 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
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