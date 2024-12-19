Подсчитано, какой нужен доход, чтобы взять 1,9 млн рублей под залог автомобиля

Эксперты Банки.ру составили рейтинг самых выгодных кредитов под залог автомобиля и рассчитали, во сколько обойдется такой кредит заемщику «с открытого рынка». Для расчетов специалисты взяли среднюю ставку (26,9% годовых) и среднюю сумму кредита под залог автомобиля (1,9 млн рублей) в базе Банки.ру на 12 декабря, а также максимально доступный срок кредита в большинстве из представленных в рейтинге банков – шесть лет.

При указанных параметрах размер ориентировочной итоговой переплаты заемщика при условии возврата кредита в обозначенный срок и без учета возможных досрочных платежей составляет около 1,9 млн рублей, то есть заемщику придется переплатить в два раза.

Примерный ежемесячный платеж по такому кредиту составит 53 тысячи рублей. Чтобы обслуживать такой кредит, клиент должен иметь доход в размере 106 тысяч рублей в месяц при условии, что платежи будут «съедать» половину его дохода. Если же брать в качестве оптимального уровня долговой нагрузки не 50%, а 30%, доход должен составлять 159 тысяч рублей в месяц.



При оформлении кредита под залог автомобиля сумма выданных средств зависит от стоимости сдаваемой в залог машины. Ее оценку банк проводит самостоятельно, из-за чего не всегда можно получить желаемую сумму, предупреждает эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян. При этом, по словам эксперта, автомобилем можно пользоваться так же, как и до оформления кредита, хотя накладывается ряд ограничений: машину нельзя будет подарить, перепродать, обменять, пока не будет погашен последний платеж по кредиту.

Самые выгодные* кредиты под залог автомобиля

По данным ЦБ, банки в нынешнем году резко — по меньшей мере в пять раз — нарастили выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля. Учитывая растущую популярность кредитов, выдаваемых под залог ТС, эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян составил рейтинг самых выгодных продуктов в линейках банков. Пятерка лидеров рейтинга выглядит так: