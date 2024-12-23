Подсчитано, сколько россиян встретят Новый год в самолете

Почти 13% российских путешественников, которые вылетают 31 декабря, встретят Новый год в самолете, подсчитали аналитики сервиса «Путешествия в Т-Банке».

«Основные выводы: 13% путешественников, вылетающих 31 декабря 2024 года, встретят Новый год в самолете. Из них 25% — на внутренних рейсах, а 75% — на международных», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Самыми популярными датами начала путешествия в предстоящие новогодние каникулы стали 3, 4 и 6 января. В топ-3 направлений для поездок по России вошли Москва (на нее пришлось 28% бронирований), Сочи (17% поездок) и Калининград (13% поездок). Из зарубежных направлений россияне предпочитают Таиланд (37% бронирований), ОАЭ (16%) и Турцию (12%).

Средняя стоимость авиабилета на внутреннем направлении составила 24 415 рублей, на международном — 88 949 рублей.

В среднем новогодняя ночь в отеле на территории России обойдется туристам в 9262 рубля — на 12% дороже, чем в прошлом году. За рубежом средняя цена номера в отеле в Новый год составила 11 598 рублей.

Ранее Банки.ру рассказывал, что с 1 января 2025 года в 55 регионах России начнет действовать туристический налог. В большей части субъектов налог будет взиматься лишь в отдельных муниципалитетах. Туристический налог представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. Предельная ставка налога на 2025 год — до 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки за номер.

Дебетовые карты для новогодних праздников

Новогодние праздники дают хорошую возможность для активного и содержательного времяпрепровождения, однако и траты на него могут оказаться значительными. Чтобы траты не отвлекали от отдыха и общения с близкими, аналитик Банки.ру Эряния Бочкина выбрала карты, которые предлагают категории повышенного кэшбэка в популярных на новогодних каникулах видах досуга. Вот несколько из них: