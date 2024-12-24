Еще один банк снизил процентные ставки по депозитам

Московский кредитный банк (МКБ) снизил ставки по депозитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

В частности, по вкладу «МКБ. Перспектива» на сроке 95 дней максимальная ставка снизилась с 24% до 23% годовых, на сроке 185 дней — с 25% до 24% годовых.

В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. После этого Альфа-Банк понизил ставки по вкладам, такое решение принял и Газпромбанк.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.