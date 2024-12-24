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Еще один банк снизил процентные ставки по депозитам

Дата публикации: 24.12.2024 17:32
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Время прочтения: 1 минута
Еще один банк снизил процентные ставки по депозитам
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский кредитный банк (МКБ)

Московский кредитный банк (МКБ) снизил ставки по депозитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

В частности, по вкладу «МКБ. Перспектива» на сроке 95 дней максимальная ставка снизилась с 24% до 23% годовых, на сроке 185 дней — с 25% до 24% годовых.

В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. После этого Альфа-Банк понизил ставки по вкладам, такое решение принял и Газпромбанк.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.

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