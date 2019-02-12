Обслуживание карты

Тип карты

Visa Infinite

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 20 000 ₽ плата не взимается при наличии у клиента суммарно на всех счетах в банке остатка от 3 000 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 317 $ плата не взимается при наличии у клиента суммарно на всех счетах в банке остатка от 3 000 000 руб. (эквивалент);

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ

Выпуск и годовое обслуживание 264 € плата не взимается при наличии у клиента суммарно на всех счетах в банке остатка от 3 000 000 руб. (эквивалент);

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ

Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 100 000 руб. в день и в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 100 000 руб. в день и в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 100 000 руб. в день и в месяц (в эквиваленте)