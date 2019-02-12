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Новикомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Классическая

MasterCard Standard — Новикомбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 20% годовых
  • кредитный лимит от 15 000  ₽
  • льготный период до 56 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • MasterCard Standard — Новикомбанк
  • Visa Classic — Новикомбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 450 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

2%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 руб. в день и в месяц, покупки: до 10 000 руб. в день, до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
  • плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
  • СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) в месяц;
  • страхование выезжающих за рубеж (покрытие 50 000 долл.) - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 ₽
макс. размер кредитного лимита - 3 ежемесячных оклада
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 56 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготный период на покупки и снятие наличных;
  • невысокая комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка
Минусы
  • доступна небольшая сумма для получения наличных в день и в месяц
Особые ограничения
  • кредитный лимит не более трех окладов
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
12.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Классическая» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
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Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба