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Зеленый мир
Visa Platinum «Зеленый мир» — Почта Банк
Основные характеристики
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание от 900 до 1 800 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay / Google Pay/ Apple Pay
Бонусы
- Благотворительность
за каждые полные 3 000 руб., потраченные на покупки по карте в течение месяца, организаторами проекта будет оплачена посадка одного дерева
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 - 1 800 ₽
со 2-го года: 0 / 900 руб.
900 руб. за выпуск карты + 900 руб. по итогам года за обслуживание (плата не взимается при отсутствии операций по карте за истекший год)
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах Группы ВТБ)
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в ПВН Группы ВТБ)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);
- доставка карты Почтой России - 100 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 29,9%
19,9% годовых - по операциям оплаты товаров и услуг; 29,9% годовых - на прочие операции
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- невысокая ставка за кредит на покупки;
- недорогое СМС-информирование
Минусы
- крупная комиссия за пропуск платежа;
- дорогое обслуживание в 1-й год
Особые ограничения
- требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение
Дата актуализации
13.02.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Зеленый мир» в 1570 городах России
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба