Обслуживание карты Тип карты

Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Samsung Pay / Google Pay/ Apple Pay Бонусы Благотворительность за каждые полные 3 000 руб., потраченные на покупки по карте в течение месяца, организаторами проекта будет оплачена посадка одного дерева Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 900 - 1 800 ₽ со 2-го года: 0 / 900 руб. 900 руб. за выпуск карты + 900 руб. по итогам года за обслуживание (плата не взимается при отсутствии операций по карте за истекший год) Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах Группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в ПВН Группы ВТБ) Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;

конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);

плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);

доставка карты Почтой России - 100 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 20 000 до 1 500 000 ₽ Льготный период до 60 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 19,9% годовых - по операциям оплаты товаров и услуг; 29,9% годовых - на прочие операции от 19,9% до 29,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы подтверждение дохода не требуется;

невысокая ставка за кредит на покупки;

недорогое СМС-информирование Минусы крупная комиссия за пропуск платежа;

дорогое обслуживание в 1-й год Особые ограничения требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение Дата актуализации 13.02.2019 15:42 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.