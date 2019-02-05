Условия с 01.12.18 по 28.02.19:

5% в категориях "Развлечения" и "Такси";

2% на все покупки за рубежом и в категории "Шопинг" в России;

1% от суммы прочих покупок

вознаграждение в категориях "Такси", "Развлечения" и "Шопинг", а также по покупкам за рубежом начисляется на первые 100 000 руб. в выписке; ограничений по сумме выплаты cash back и минимальных пороговых сумм нет

Дополнительно: