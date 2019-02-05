Cash Back
- ставка от 13,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 10%
- Mastercard World
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
оплата проезда в метро и наземного городского транспорта г. Москвы (ГУП Мосгортранс)
Условия с 01.12.18 по 28.02.19:
- 5% в категориях "Развлечения" и "Такси";
- 2% на все покупки за рубежом и в категории "Шопинг" в России;
- 1% от суммы прочих покупок
вознаграждение в категориях "Такси", "Развлечения" и "Шопинг", а также по покупкам за рубежом начисляется на первые 100 000 руб. в выписке; ограничений по сумме выплаты cash back и минимальных пороговых сумм нет
Дополнительно:
- 10% годовой бонус, начисляется дополнительно от суммы вознаграждения, полученной в течение года (макс. 1 000 руб.)
со 2-го года: 950 руб.
плата за первый год обслуживания не взимается в рамках акции "Праздник всегда с тобой" до 01.10.19
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых от суммы просроченной задолженности;
- транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;
- СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц
- операции оплаты товаров и услуг
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки") / выписка из ПФ РФ
- не требуется
- постоянная
- наличие cash back;
- различные способы подтверждения дохода;
- транспортное приложение;
- невысокая стоимость годового обслуживания карты;
- скидки у партнеров банка по всему миру до 20%
- высокая комиссия за снятие собственных и кредитных денежных средств;
- дорогое СМС-информирование
- льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба