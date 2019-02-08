Кредитная (неименная)
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 100 000 ₽
- льготный период до 30 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 5%
- бонусная программа
- Visa Unembossed
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- 5% от суммы в категориях "Спортклубы","Салоны красоты" и "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии», «Такси» на 1 квартал 2019г.);
- 1% – при количестве операций 15 и более в месяц;
мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц
- Для путешествий
совместная программа банка и онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip: за покупки по карте предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip; начисление бонусных баллов:
- 500 бонусных баллов за первоначальную регистрацию в программе;
- 1 балл за каждые потраченные 100 руб. при оплате картой товаров, работ, услуг;
- 1% от стоимости услуг по авиаперевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
- 2% от стоимости услуг по ж/д перевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
- 4% от стоимости гостиничных услуг, оплаченных на сайте партнера с использованием карты
срок действия всех бонусов - 3 года; клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа
0% - до 15 000 руб. в месяц, свыше 15 000 руб. в месяц - 7%
0% - до 15 000 руб. в месяц, свыше 15 000 руб. в месяц - 7%
200 руб. - до 15 000 руб. в месяц, свыше 15 000 руб. в месяц - 7% + 200 руб.
200 руб. - до 15 000 руб. в месяц, свыше 15 000 руб. в месяц - 7% + 200 руб.
- СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- пени за пропуск платежа — 18,25% годовых
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
5% от суммы задолженности
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
второй документ из перечисленных: заграничный паспорт; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; водительское удостоверение; свидетельство о государственной регистрации права собственности, выданное учреждением юстиции на имя клиента
- постоянная
- временная
- постоянная
- временная
- наличие cash back или бонусной программы;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- крупная комиссия за снятие собственных кредитных средств свыше 15 000 руб. в месяц;
- непродолжительный льготный период
- клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба