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чип Cash Back 5% от суммы в категориях "Спортклубы","Салоны красоты" и "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии», «Такси» на 1 квартал 2019г.);

1% – при количестве операций 15 и более в месяц; мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц от 1 до 5% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3,9% Снятие наличных в ПВН банка 3,9% Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9% + 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,9% + 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц в банкомате и 1 000 000 в месяц в ПВН Дополнительная информация СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

пени за пропуск платежа — 18,25% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 5 000 до 50 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит ставка зависит от периода использования денежных средств от 16,9% до 30,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст до 67 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация постоянная

временная в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

бесплатный выпуск и обслуживание;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие собственных и кредитных средств;

небольшая сумма кредитного лимита Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым);

карта оформляется клиентам-получателям пенсии, пособий и иных выплат социального характера при предъявлении пенсионного удостоверения, либо другого документа, подтверждающего право на получение социальной выплаты (не требуется перевод пенсии в банк) Дата актуализации 08.02.2019 13:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.