Левобережный, кредитная карта Все кредитные карты банка
Карта пенсионера Мирсистемы Мир
Мир Классическая — Левобережный
Основные характеристики
- ставка от 16,9% годовых
- кредитный лимит до 50 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от суммы в категориях "Спортклубы","Салоны красоты" и "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии», «Такси» на 1 квартал 2019г.);
- 1% – при количестве операций 15 и более в месяц;
мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9% + 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9% + 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц в банкомате и 1 000 000 в месяц в ПВН
Дополнительная информация
- СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- пени за пропуск платежа — 18,25% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 50 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 16,9% до 30,9%
ставка зависит от периода использования денежных средств
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
до 67 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
- временная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие собственных и кредитных средств;
- небольшая сумма кредитного лимита
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым);
- карта оформляется клиентам-получателям пенсии, пособий и иных выплат социального характера при предъявлении пенсионного удостоверения, либо другого документа, подтверждающего право на получение социальной выплаты (не требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
08.02.2019 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта пенсионера Мир» в 41 городе России
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба