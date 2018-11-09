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Cash Back - Банки.ру

Mastercard World «CASH BACK» — Ситибанк
Основные характеристики
  • ставка от 20,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)

оплата проезда в метро и наземного городского транспорта г. Москвы (ГУП Мосгортранс)

Cash Back
от 1 до 5%

Стандартные условия (01.12.18-28.02.19):

  • 5% в категориях "Развлечения" и "Такси";
  • 2% на все покупки за рубежом и в категории "Шопинг" - в России;
  • 1% от суммы любых покупок

вознаграждение в категориях "Такси", "Развлечения" и "Шопинг", а также по покупкам за рубежом начисляется на первые 100 000 руб., потраченные в календарном месяце; ограничений по сумме выплаты cash back и минимальных пороговых сумм нет; новые категории для начисления cash back каждый квартал

Дополнительно:

  • 10% годовой бонус, начисляется дополнительно от суммы вознаграждения, полученной в течение года (макс. 1 000 руб.);
  • 2 000 руб. - приветственный бонус после совершения первых покупок по карте на сумму от 30 000 руб. в течение 45 дней с даты выпуска карты (в рамках акции с 01.12.18 по 28.02.19)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;
  • транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;
  • СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц;
  • программа "Заплати в рассрочку!" позволяет снизить ставку и выбрать срок погашения от 1 года до 3 лет по любым операциям свыше 1 800 руб., включая снятие наличных
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 20,9% до 32,9%
13,9-29,9% годовых по операциям с оплатой в рассрочку (подключение программы "Заплати в рассрочку!" возможно на срок 12,18, 24 или 36 месяцев)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 22 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов

при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки")

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • только на Банки.ру бесплатное годовое обслуживание карты;
  • наличие cash back;
  • транспортное приложение;
  • 2-НДФЛ или иные способы подтверждения дохода на выбор
Минусы
  • дорогое СМС-информирование;
  • крупная комиссия за снятие собственных и кредитных денежных средств;
  • широкий диапазон процентных ставок
Особые ограничения
  • льготный период не распространяется на операции в рассрочку и снятие наличных
Дата актуализации
07.02.2019 10:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Cash Back - Банки.ру» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба