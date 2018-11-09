Тип карты

Mastercard World

Технологические особенности

бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass)

оплата проезда в метро и наземного городского транспорта Москвы (ГУП Мосгортранс)

Cash Backот 1 до 10%

При сумме покупок от 20 000 руб. в месяц (01.11.18-30.11.18):

10% в категории "Такси, железнодорожные билеты, городской транспорт и парковки";

5% в категории "Рестораны и бары";

2% в категории "Продуктовые магазины";

макс. 3 000 руб. в месяц

При сумме покупок менее 20 000 руб. в месяц:

1% от суммы любых безналичных покупок (+1% за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.18-31.12.18));

5%, макс. 3 000 руб. в категориях "Такси, железнодорожные билеты, городской транспорт и парковки" (до 30.11.18);

Дополнительно:

10% годовой бонус, начисляется дополнительно от суммы вознаграждения, полученной в течение года (макс. 1 000 руб.);

1 000 руб. - приветственный бонус после совершения первых покупок по карте на сумму от 30 000 руб. в течение 45 дней с даты выпуска карты (в рамках акции с 01.01.18 по 31.12.18)

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация

конвертация - по курсу банка;

неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;

транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;

СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц;

программа "Заплати в рассрочку!" позволяет снизить ставку и выбрать срок погашения от 1 года до 3 лет по любым операциям свыше 1 800 руб., включая снятие наличных

Дата актуализации 09.11.2018 09:38

Размер кредитного лимита до 300 000 ₽

Льготный период до 50 дней действует на:

операции оплаты товаров и услуг

Проценты в течение льготного периода 0%

Проценты за кредит от 22,9% до 32,9%13,9-29,9% годовых по операциям с оплатой в рассрочку (подключение программы "Заплати в рассрочку!" возможно на срок 12, 18, 24 или 36 месяцев)

Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы основного долга+ начисленные проценты, мин. 300 руб.

Дата актуализации 09.11.2018 09:38

Возрастот 22 до 60 лет

Подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

косвенное подтверждение доходов

при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки")

Регистрация в регионе получения карты:

не требуется

в регионе присутствия банка:

постоянная

Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев

Плюсы

только на Банки.ру бесплатное годовое обслуживание карты;

наличие cash back;

транспортное приложение;

2-НДФЛ или иные способы подтверждения дохода на выбор

Минусы

дорогое СМС-информирование;

крупная комиссия за снятие собственных и кредитных денежных средств;

широкий диапазон процентных ставок

Особые ограничения

льготный период не распространяется на операции в рассрочку и снятие наличных

Дата актуализации09.11.2018 09:38