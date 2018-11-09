Cash Back - Банки.ру
- ставка от 20,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 5%
- Mastercard World
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
оплата проезда в метро и наземного городского транспорта г. Москвы (ГУП Мосгортранс)
Стандартные условия (01.12.18-28.02.19):
- 5% в категориях "Развлечения" и "Такси";
- 2% на все покупки за рубежом и в категории "Шопинг" - в России;
- 1% от суммы любых покупок
вознаграждение в категориях "Такси", "Развлечения" и "Шопинг", а также по покупкам за рубежом начисляется на первые 100 000 руб., потраченные в календарном месяце; ограничений по сумме выплаты cash back и минимальных пороговых сумм нет; новые категории для начисления cash back каждый квартал
Дополнительно:
- 10% годовой бонус, начисляется дополнительно от суммы вознаграждения, полученной в течение года (макс. 1 000 руб.);
- 2 000 руб. - приветственный бонус после совершения первых покупок по карте на сумму от 30 000 руб. в течение 45 дней с даты выпуска карты (в рамках акции с 01.12.18 по 28.02.19)
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;
- транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;
- СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц;
- программа "Заплати в рассрочку!" позволяет снизить ставку и выбрать срок погашения от 1 года до 3 лет по любым операциям свыше 1 800 руб., включая снятие наличных
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки")
- не требуется
- постоянная
- только на Банки.ру бесплатное годовое обслуживание карты;
- наличие cash back;
- транспортное приложение;
- 2-НДФЛ или иные способы подтверждения дохода на выбор
- дорогое СМС-информирование;
- крупная комиссия за снятие собственных и кредитных денежных средств;
- широкий диапазон процентных ставок
- льготный период не распространяется на операции в рассрочку и снятие наличных
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба