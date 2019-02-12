Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 - 5 988 ₽ по 499 руб. в месяц за обслуживание пакета "Золотой", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 500 000 руб. или

сумме покупок по картам в пакете от 40 000,01 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 29 руб.;

10% от суммы свыше 3 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах банков партнеров и банков группы Societe Generale;

1%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 800 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

в рамках пакета услуг возможно открытие до 3-х дополнительных карт и до 4-х счетов (в рублях, долларах США, евро и китайских юанях);

возможно открытие сберегательного счета с начислением 5% годовых в рублях, 0,15-0,2% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания карты;

бесплатное СМС-информирование Минусы наличие комиссии за снятие средств в кассах банка;

высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности Особые ограничения открывается в пакете услуг "Премиальный" и "Золотой" Дата актуализации 12.02.2019 23:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.