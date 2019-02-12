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Мир Золотая

Мир Премиальная — Росбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 5 988 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 - 5 988 ₽

по 499 руб. в месяц за обслуживание пакета "Золотой", плата не взимается при:

  • совокупном среднемесячном остатке на счетах от 500 000 руб. или
  • сумме покупок по картам в пакете от 40 000,01 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,5%, мин. 29 руб.;
  • 10% от суммы свыше 3 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - в банкоматах банков партнеров и банков группы Societe Generale;
  • 1%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 800 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • в рамках пакета услуг возможно открытие до 3-х дополнительных карт и до 4-х счетов (в рублях, долларах США, евро и китайских юанях);
  • возможно открытие сберегательного счета с начислением 5% годовых в рублях, 0,15-0,2% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в кассах банка;
  • высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
  • открывается в пакете услуг "Премиальный" и "Золотой"
Дата актуализации
12.02.2019 23:14
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Золотая» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77