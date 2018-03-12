Добрые проценты
Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 836 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|100 дней
|400 дней
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,75
|7
проценты начисляются по периодам: для вклада на 100 дней: первые 50 дней - 6,5%, вторые 50 дней - 7%;для вклада на 400 дней: первые 300 дней - 7%, с 301 дня - также 7%; указаны средние годовые процентные ставки на весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.10.2015
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- благотворительный
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов. 0,035% от суммы вклада на день выплаты процентов ежемесячно перечисляется в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Перечисление осуществляется со счета для выплаты процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; для вкладов на срок 400 дней возможно первые 100 дней срока вклада; для вкладов на срок 100 дней пополнение не предусмотрено
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 0,5% годовых; сумма, перечисленная в адрес Благотворительного Фонда, возврату не подлежит
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрые проценты» в 21 городе России
66 479
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
-
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
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по вкладам
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