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Добрые проценты

Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 836
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
100 дней 400 дней
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,75 7

проценты начисляются по периодам: для вклада на 100 дней: первые 50 дней - 6,5%, вторые 50 дней - 7%;для вклада на 400 дней: первые 300 дней - 7%, с 301 дня - также 7%; указаны средние годовые процентные ставки на весь срок размещения вклада

Параметры вклада
Срок действия
с 01.10.2015
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
благотворительный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов. 0,035% от суммы вклада на день выплаты процентов ежемесячно перечисляется в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Перечисление осуществляется со счета для выплаты процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; для вкладов на срок 400 дней возможно первые 100 дней срока вклада; для вкладов на срок 100 дней пополнение не предусмотрено
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
по ставке 0,5% годовых; сумма, перечисленная в адрес Благотворительного Фонда, возврату не подлежит
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрые проценты» в 21 городе России
66 479
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 18 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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