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проценты начисляются по периодам: для вклада на 100 дней: первые 50 дней - 6,5%, вторые 50 дней - 7%;для вклада на 400 дней: первые 300 дней - 7%, с 301 дня - также 7%; указаны средние годовые процентные ставки на весь срок размещения вклада

Параметры вклада Срок действия с 01.10.2015 Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад благотворительный Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. 0,035% от суммы вклада на день выплаты процентов ежемесячно перечисляется в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Перечисление осуществляется со счета для выплаты процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; для вкладов на срок 400 дней возможно первые 100 дней срока вклада; для вкладов на срок 100 дней пополнение не предусмотрено Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 0,5% годовых; сумма, перечисленная в адрес Благотворительного Фонда, возврату не подлежит Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 11:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.