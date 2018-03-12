Вход
Поиск

Первоклассный

ЮниКредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
5,00%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 368 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
774
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 368 до 550 дней
от 15 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 5
от 368 до 550 дней
от 500 $ до 200 000 $ 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов; не позднее 15 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при сроке фактического нахождения денежных средств во вкладе более или равному 1/2 срока вклада (учитываются полные дни) проценты выплачиваются по ставке, указанной в договоре за время фактического нахождения денежных средств во вкладе
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 13:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Первоклассный» в 35 городах России
47 792
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сайт
www.unicreditbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 33 Банкоматы 99 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Для жизни 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
PRIME 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Второй 5,93 1 000 000 ₽ Посмотреть
Вклад "Ю" 5,5 500 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный 4,75 15 000 ₽ Посмотреть
Для друзей 4,5 15 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 4,5 10 000 ₽ Посмотреть
Клик Депозит 3,75 15 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще