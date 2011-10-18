Когда дорогостоящая покупка оказывается не по карману, не стоит отчаиваться. Достать нужную сумму можно, взяв микрозайм. В случае с этой услугой не имеет значения цель, на которую понадобились заемные средства — можно получить их, чтобы потратить на ремонт или на продукты. Поставщиками, предоставляющими деньги, выступают микрофинансовые организации. Они работают круглосуточно по всей стране, предлагая финансовую поддержку всем желающим. Хорошо зарекомендовала себя микрофинансовая организация Кредиттер. В любом подобном месте можно подобрать оптимальный для себя размер займа и время пользования. За свою поддержку учреждение берет небольшой процент, который начисляется на одолженную сумму ежедневно. Это отличный вариант для тех, кому небольшая денежная сумма понадобились на пару недель.

Как функционируют микрофинансовые компании?

Потребители, ни разу не сталкивавшиеся с МФО, уверены, что их деятельность находится вне закона, но это не так. Микрофинансовые организации контролируются особым ФЗ, а также Гражданским кодексом. Согласно правилам, каждая компания должна иметь специальную лицензию. Удостовериться в порядочности места пользователю поможет доступный онлайн реестр, в котором числятся имеющие лицензию учреждения. Не стоит доверять свое благополучие нелегальной компании. В остальном такие услуги предоставляются на законных основаниях. Здесь не надо собирать стопку документов, ведь обязательных пунктов всего несколько. В их числе присутствует возрастной порог — приобретатель должен быть совершеннолетним. Верхняя планка варьируется в зависимости от конторы, но в среднем она составляет 70 лет. Поэтому пенсионеры также имеют возможность обзавестись микрозаймом, ведь старшее поколение ответственно выплачивает свои долги, о чем хорошо известно микрофиансновым организациям. К стандартным требованиям в большинстве случаев относятся:

возраст от 18 лет;

российский паспорт;

карточка или электронный кошелек (при безналичной форме).

Нет необходимости переживать о состоянии кредитной истории — она не обязана быть идеальной. Во многих местах даже существуют программы, помогающие клиенту восстановить качество своей КИ с помощью оформленных займов. Важнее вовремя совершать необходимые выплаты. Если опоздать, могут возникнуть неприятности. Честно признавшись в невозможности вовремя внести нужную сумму, клиент получит шанс на пролонгацию. Это даст дополнительное время. Другое проявление лояльности подобных учреждений — частое проведение акций. В течение определенного периода времени продукция становится дешевле. Снижаются проценты, увеличивается доступная сумма или срок. Условия могут распространяться не только на постоянных покупателей, но и на новичков. Некоторые акции дают возможность оформить займ бесплатно. Можно проверить, какие предложения действуют сейчас в МФО Кредиттер. Возможно, там есть все условия для заключения выгодной сделки.

Почему стоит выбрать именно МФО?

Доступность микрозаймов привлекает все больше людей. Когда можно получить продукт прямо из дома, буквально за полчаса, нет нужды обращаться в банк. Каждая компания держит страничку, на которой пользователь получит детальную информацию о товаре и сможет оставить заявку. В анкете нужно будет указать паспортные данные. Важно корректно заполнять анкету, ведь ее проверяет автоматизированная система. Большинство заявок получают положительное решение — это еще одна причина выбрать учреждения такого рода, ведь в банках процент отказов гораздо выше. Заполнив короткую анкету, остается только дождаться решения. Получив одобрение, можно сразу забрать одолженную сумму денег тем способом, который выбрал приобретатель. Можно использовать наличные или карту, а для некоторых удобнее электронные деньги.

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